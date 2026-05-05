A la recherche des petites bêtes, Lieu de rdv donné à la réservation, Dialan sur Chaîne

A la recherche des petites bêtes Mercredi 26 août, 10h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Enfile tes bottes et viens me retrouver pour partir à la recherche des petites bêtes qui sautent, marchent, et volent. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Animation jeune public (dès 6 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(1km/2h) – Niveau 1

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Enfile tes bottes et viens me retrouver pour partir à la recherche des petites bêtes qui sautent, marchent, et volent. Animation jeune public à partir de 5 ans, sur réservation. (1km/2h) – Niveau…