À la recherche des Sandhaas ! Haguenau
À la recherche des Sandhaas ! Haguenau samedi 28 mars 2026.
À la recherche des Sandhaas !
Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Dans le cadre du week-end du Sandhaas Spring, venez arpenter les rues du centre-ville dans une chasse au trésor géante. Des lots sont à gagner en partenariat avec la CAP Alsace !
Dans le cadre du week-end du Sandhaas Spring, venez arpenter les rues du centre-ville dans une chasse au trésor géante. Des lots sont à gagner en partenariat avec la CAP Alsace !
Pour les familles et les enfants.
Le livret de jeu est à récupérer à l’Office de Tourisme (place Joseph Thierry). 0 .
Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Sandhaas Spring weekend, come and wander the streets of the town center on a giant treasure hunt. Prizes to be won in partnership with CAP Alsace!
L’événement À la recherche des Sandhaas ! Haguenau a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Apéro-concert Two Magnets Haguenau 27 mars 2026
- Conférence sur les mystères de l’intuition Haguenau 27 mars 2026
- 42e marché européen des oiseaux exotiques Haguenau 28 mars 2026
- Sandhaas Spring, Haguenau fête le printemps ! Haguenau 28 mars 2026
- Comment ça pousse ? À la découverte du métier de forestier Haguenau 28 mars 2026