À la recherche des Sandhaas !

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Dans le cadre du week-end du Sandhaas Spring, venez arpenter les rues du centre-ville dans une chasse au trésor géante. Des lots sont à gagner en partenariat avec la CAP Alsace !

Dans le cadre du week-end du Sandhaas Spring, venez arpenter les rues du centre-ville dans une chasse au trésor géante. Des lots sont à gagner en partenariat avec la CAP Alsace !

Pour les familles et les enfants.

Le livret de jeu est à récupérer à l’Office de Tourisme (place Joseph Thierry). 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99

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English :

As part of the Sandhaas Spring weekend, come and wander the streets of the town center on a giant treasure hunt. Prizes to be won in partnership with CAP Alsace!

L’événement À la recherche des Sandhaas ! Haguenau a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau