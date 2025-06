A la recherche des sangsues Doville 6 août 2025 15:00

Manche

A la recherche des sangsues Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l'Adriennerie Doville Manche

Début : 2025-08-06 15:00:00

fin : 2025-08-06 17:00:00

2025-08-06

Animal emblématique de la Réserve, venez en découvrir plus sur ces bêtes mangeuses de sang. Réservation obligatoire.

Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : A la recherche des sangsues

Come and find out more about these blood-eating beasts. Reservations required.

German :

Erfahren Sie mehr über diese blutrünstigen Tiere, die ein Symbol für das Reservat sind. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire di più su queste bestie divoratrici di sangue. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga y descubra más cosas sobre estas bestias devoradoras de sangre. Imprescindible reservar.

