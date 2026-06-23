À la recherche des sangsues Doville mercredi 5 août 2026.

Doville

À la recherche des sangsues

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Avec un agent de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, découvrez les sangsues, ces animaux suceurs de sang emblématiques de cette tourbière. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire. .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : À la recherche des sangsues

L’événement À la recherche des sangsues Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin