À la recherche des zones grises du passé Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Peut-on vraiment faire table rase de son passé familial ? Peut-on faire abstraction d’une mémoire à la fois absente et omniprésente, dont on ne saisit pas toujours tous les contours ? En cherchant à comprendre leur histoire, trois auteurs explorent des fragments de vie de leurs ancêtres. Des existences qui, d’une manière ou d’une autre, ont façonné leurs propres parcours, souvent sinueux. Comment s’approcher de la vérité et tenter de construire sa propre histoire sur des bases plus solides ?

En présence de Matthieu Niango, auteur, d’Alexandra Saemmer, professeure à l’université Paris 8 et autrice, et de Vanessa Springora, autrice.

Animée par Eduardo Castillo.

RÉSERVER

Autre rencontre ce jour-là (Nuremberg : la justice face à l’Histoire) Dimanche 1er février à 14h En présence d’Alfred de Montesquiou, réalisateur, journaliste et auteur, et d’Annette Wieviorka, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS. Animée par Eduardo Castillo.

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 1er février 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Navette gratuite Paris – Drancy proposée le dimanche 1er février.

Le dimanche 01 février 2026

de 16h15 à 17h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-01T17:15:00+01:00

fin : 2026-02-01T18:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-01T16:15:00+02:00_2026-02-01T17:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial