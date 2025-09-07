A la recherche du Balbuzard et des Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière
A la recherche du Balbuzard et des Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière dimanche 7 septembre 2025.
A la recherche du Balbuzard et des Cigognes
Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Tout public
La LPO Champagne-Ardenne organise une sortie pour observer les oiseaux du Vieux Der dont le Balbuzard pêcheur et les Cigognes noires et blanches. .
Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement A la recherche du Balbuzard et des Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne