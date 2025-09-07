A la recherche du Balbuzard et des Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

A la recherche du Balbuzard et des Cigognes Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière dimanche 7 septembre 2025.

A la recherche du Balbuzard et des Cigognes

Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

La LPO Champagne-Ardenne organise une sortie pour observer les oiseaux du Vieux Der dont le Balbuzard pêcheur et les Cigognes noires et blanches. .

Port de Nemours Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

