A LA RECHERCHE DU COLOMBIER déambulation historique & artistique PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes 27 et 28 juin Gratuit sur inscription

Plongez dans une déambulation poétique et sensible au cœur du Colombier, entre mémoire, fiction et patrimoine vivant.

Depuis deux ans dans le quartier du Colombier, Adrien Lecoursonnais, artiste du patrimoine et metteur en scène de la Compagnie Héraa, a collecté des histoires, des objets et des documents d’archives. A partir de cette matière, il a imaginé des déambulations, des récits partagés, des expositions participatives hors les murs et pour la galerie du PHAKT- Centre Culturel Colombier.

De cet ensemble est née une fiction : le « Musée itinérant très éphémère du Colombier ».

Venez découvrir ce lieu imaginaire sous la forme d’un parcours poétique et sensible à vivre collectivement, entre réel et imaginaire pour partir autrement à la recherche du Colombier.

Cette nouvelle création s’inscrit dans le cadre d’une résidence artistique de deux saisons au PHAKT pendant laquelle Adrien a questionné l’histoire, la mémoire et le patrimoine du quartier.

4 dates au choix

Vendredi 27 juin 2025 / 15h

Vendredi 27 juin 2025 / 18h30

Samedi 28 juin 2025 / 15h

Samedi 28 juin 2025 / 17h30

Gratuit Sur inscription – Durée 1h30

http://www.phakt.fr 0299651970 contact@phakt.fr

PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes 5 place des Colombes 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine