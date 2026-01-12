A la recherche du doudou Salle Braun Metz

A la recherche du doudou

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-09 10:00:00

fin : 2026-04-09 10:45:00

2026-04-09

Théâtre d’objets, théâtre d’acteurs, marionnettes, mapping vidéo

Compagnie Une poignée d’images

Comédiens marionnettistes: Anthonin Lang et Jean-Paul Lang

Antoine, jeune rêveur au cœur d’explorateur, s’apprête à quitter la maison. Les derniers cartons se remplissent autour de lui. Il cherche son doudou, ce compagnon avec qui il a tout partagé depuis l’enfance. Il soulève la couverture, fouille l’armoire, puis le retrouve enfin, caché sous le lit. Il le pose sur l’oreiller, se glisse sous les draps et s’endort. Mais cette nuit-là, doudou disparaît. Il se cache dans le carton où sont rangés les photos, jouets, cahiers et objets qui racontent son passé. C’est le début d’un voyage inattendu à la recherche du doudou. Un parcours où les peurs nocturnes et les émotions d’Antoine deviennent des aventures touchantes et pleines d’humour. Ce périple, jalonné de rencontres, l’amènera à suivre enfin ses rêves.

A partir de 4 ansEnfants

English :

Object theater, actor’s theater, puppets, video mapping

Compagnie Une poignée d’images

Puppeteers: Anthonin Lang and Jean-Paul Lang

Antoine, a young dreamer with an explorer’s heart, is getting ready to leave home. The last boxes are filling up around him. He looks for his doudou, the companion with whom he has shared everything since childhood. He lifts the blanket, searches the wardrobe and finally finds it, hidden under the bed. He puts it on the pillow, slips under the sheets and falls asleep. But that night, doudou disappeared. He hides in the box of photos, toys, notebooks and objects that tell the story of his past. This marks the start of an unexpected journey in search of doudou. A journey in which Antoine’s night-time fears and emotions become touching, humorous adventures. This journey, punctuated by encounters, will lead him to finally follow his dreams.

Ages 4 and up

