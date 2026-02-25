A la recherche du dragon des mares Salle des Associations Saint-Paul-le-Gaultier

A la recherche du dragon des mares

Salle des Associations 12 rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier Sarthe

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

2026-04-10

Venez découvrir la diversité des crapauds, grenouilles et autres tritons qui peuplent les mares et fossés du territoire. Le mois de mars est la pleine saison de reproduction pour ces espèces qui sont alors bien visibles dans les points d’eau. .

Salle des Associations 12 rue de Villaines la Juhel Saint-Paul-le-Gaultier 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 81 13 33 espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr

English :

Come and discover the diversity of toads, frogs and newts that inhabit the region’s ponds and ditches

