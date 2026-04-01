À la recherche du Lézard ocellé Écomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

À la recherche du Lézard ocellé

Vendredi 24 avril 2026 de 9h à 12h.

Durée 3h. Écomusée de la Crau 2 place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Partez à la rencontre du Lézard ocellé, star discrète de la Crau, et laissez-vous surprendre par la richesse de cette plaine unique !

Savez-vous que la Crau abrite la plus grande population de Lézard ocellé de la région ? Patience et discrétion seront de rigueur pour tenter d’observer ce discret reptile sans le déranger.



Au cours de la balade, pensez à lever les yeux : les oiseaux de Crau seront aussi à vos côtés ! .

Écomusée de la Crau 2 place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

Come and meet the Ocellated Lizard, the discreet star of the Crau, and be surprised by the richness of this unique plain!

L’événement À la recherche du Lézard ocellé Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]