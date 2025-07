A la recherche du temps passé La Fère

23 Rue des Bigors La Fère Aisne

Gratuit

Début : 2025-08-01 14:30:00

fin : 2025-08-01 15:30:00

2025-08-01

Pièce de Théâtre « à la recherche du temps passé », présenté par Pass à l’Acte. Vendredi 1e août 2025 à 14h30, salle polyvalente de l’Espace Drouot (rue des bigors). Entrée libre et gratuite!

Note d’intention

Voici une enquête très intéressante puisqu’elle sera participative Le public sera témoin et auditionné de façon à aider les 2 enquêteurs présents…. »Vous allez me dire, c’est un cluédo, hé bien non ! car pas de cartes à jouer, pas besoin de prendre des notes, ni de lecture (pas pour tout le monde), ni dés…. ». Tous les indices vous seront présentés sur scène, ainsi l’enquête se traite en famille depuis votre siège (pour petits et grands)

Laissez-vous emporter dans l’univers baroque d’Archibalde et d’Aristide et venez les aider à résoudre l’affaire. 0 .

23 Rue des Bigors La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France +33 6 07 37 79 21 passalacte@orange.fr

