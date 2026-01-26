A la recherche du trésor au château de Ventadour Moustier-Ventadour

A la recherche du trésor au château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Il se raconte que Geoffroy Tête Noire a laissé son trésor dans le Château … Sauras-tu le retrouver ? De nouvelles épreuves t’attendent !

À 14h30. 3€ par enfant, 5€ par adulte (gratuit pour un adulte accompagnant).

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34.

Pour les 8-12 ans, animé par le Pays d’art et d’histoire des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

