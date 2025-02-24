A la recherche du trésor de Gaoutabrix Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures

A la recherche du trésor de Gaoutabrix Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures lundi 24 février 2025.

A la recherche du trésor de Gaoutabrix

Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-02-24 14:30:00

fin : 2025-02-24

Date(s) :

2025-02-24 2025-04-17 2025-04-22 2025-10-28

Découvrez en famille le dolmen de Gaoutabry autour d’un atelier de fouille archéologique permettant de comprendre la fonction du site, son histoire et la vie quotidienne des hommes du Néolithique.

.

Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Workshop visit to discover the men of Gaoutabry

Family discovery of the Gaoutabry dolmen with an archaeological excavation workshop to understand the function of the site, its history and the daily life of Neolithic man.

German : Workshop-Besuch zur Entdeckung der Männer von Gaoutabry

Familienentdeckung des Dolmens von Gaoutabry mit Workshop zur archäologischen Ausgrabung, bei dem die Funktion der Stätte, ihre Geschichte und das Alltagsleben der Menschen in der Jungsteinzeit erläutert werden.

Italiano : Visita di laboratorio alla scoperta degli uomini di Gaoutabry

Scoperta familiare del dolmen di Gaoutabry con un laboratorio di scavo archeologico per comprendere la funzione del sito, la sua storia e la vita quotidiana dell’uomo neolitico.

Espanol : Visite guidée visite-atelier à la découverte des hommes de Gaoutabry

Descubra el dolmen de Gaoutabry con toda la familia en un taller de excavación arqueológica, donde podrá conocer la función del yacimiento, su historia y la vida cotidiana del hombre neolítico.

L’événement A la recherche du trésor de Gaoutabrix La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-03-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var