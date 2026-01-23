A la recherche du trésor de Gaoutabrix Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures

A la recherche du trésor de Gaoutabrix

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24 2026-04-17 2026-04-22 2026-10-28

Découvrez en famille le dolmen de Gaoutabry autour d’un atelier de fouille archéologique permettant de comprendre la fonction du site, son histoire et la vie quotidienne des hommes du Néolithique.

English : In search of Gaoutabrix’s treasure

Discover the Gaoutabry dolmen with the whole family in an archaeological dig workshop, where you can learn about the function of the site, its history and the daily life of Neolithic man.

