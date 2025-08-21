A la recherche du trésor d’Halloween au Bois des Roches

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 13:30:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Balade guidée sur la Réserve avec énigmes et épreuves à résoudre. Déguisement fortement conseillé !Familles

Le Bois des Roches abrite un trésor caché qui n’apparaît que quelques jours avant Halloween. Afin de découvrir ce chaudron de bonbons magiques, il vous faudra résoudre énigmes et épreuves que les petits lutins farceurs du site auront placées sur le chemin. Déguisement fortement conseillé ! 5 .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Overlooking the Creuse valley from the top of its cliffs, the Bois des Roches presents an exceptional natural heritage (calcareous grasslands and caves) and historical heritage (prehistoric shelters dating from the Upper Paleolithic) which allowed its classification as a Regional Nature Reserve.

L’événement A la recherche du trésor d’Halloween au Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne