A la recherche du trésor d’Halloween Vierzon

A la recherche du trésor d’Halloween Vierzon samedi 25 octobre 2025.

A la recherche du trésor d’Halloween

Pont de l’Europe Vierzon Cher

Gratuit

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Parcours énigmes. Venez déguisés. Réservation obligatoire

Pont de l’Europe Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com

English :

Enigma course. Come in disguise. Reservation required

German :

Parcours mit Rätseln. Kommen Sie verkleidet. Reservierung erforderlich

Italiano :

Percorso a puzzle. Venite vestiti in modo elegante. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Pista de rompecabezas. Ven disfrazado. Reserva obligatoria

