A la recherche du trésor d’Halloween Vierzon
A la recherche du trésor d’Halloween
Pont de l’Europe Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Parcours énigmes. Venez déguisés. Réservation obligatoire
Pont de l’Europe Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 09 32 h.flamment@berrysolognetourisme.com
English :
Enigma course. Come in disguise. Reservation required
German :
Parcours mit Rätseln. Kommen Sie verkleidet. Reservierung erforderlich
Italiano :
Percorso a puzzle. Venite vestiti in modo elegante. Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Pista de rompecabezas. Ven disfrazado. Reserva obligatoria
