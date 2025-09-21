A la recherche du trésor du Chevalier de Bastard Château de Dobert Avoise

A la recherche du trésor du Chevalier de Bastard Dimanche 21 septembre, 13h30 Château de Dobert Sarthe

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Chevalier de Bastard a caché son trésor : partez à sa recherche !

A l’aide d’indices éparpillés dans le parc de Dobert, vous pourrez le retrouver ! Une récompense est offerte à chaque participant.

Château de Dobert 72430 Avoise Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire Dobert est fléché à partir du village d’Avoise

Gabriel Le Brethon