À la recherche d’un document perdu ! [escape game] Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy

À la recherche d’un document perdu ! [escape game] Archives départementales de la Haute-Savoie Annecy samedi 20 septembre 2025.

À la recherche d’un document perdu ! [escape game] 20 et 21 septembre Archives départementales de la Haute-Savoie Haute-Savoie

Limité à 4 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Vous êtes la nouvelle équipe des magasiniers aux Archives départementales, l’heure de votre levée approche ! Vous avez une heure pour trouver le document et l’apporter en salle de lecture.

À vous de jouer !

Jeu à destination des 9-15 ans

Archives départementales de la Haute-Savoie 37 bis, avenue de la Plaine, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 20 80 http://www.archives.hautesavoie.fr Placées sous l’autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation de 1986, les Archives départementales de Haute-Savoie ont pour mission de collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser les archives. En bus : depuis la gare, ligne 4 direction Campus arrêt Plaine-Novel. En voiture : l’entrée du parking se trouve rue de l’école normale.

Vous êtes la nouvelle équipe des magasiniers aux Archives départementales, l’heure de votre levée approche ! Vous avez une heure pour trouver le document et l’apporter en salle de lecture….

Arch.dép.Haute-Savoie