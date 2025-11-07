A la recherche d’un poste de Technicien ou d’Ingénieur dans le secteur industriel ? Venez rencontrer Manpower autour d’un café ! Agence STRASBOURG PONT MATTHIS Strasbourg

A la recherche d’un poste de Technicien ou d’Ingénieur dans le secteur industriel ? Venez rencontrer Manpower autour d’un café ! Vendredi 7 novembre, 08h30 Agence STRASBOURG PONT MATTHIS European Collectivity of Alsace

Vous recherchez un poste de Technicien ou d’Ingénieur dans le secteur industriel ? Bureau d’études – Maintenance – Qualité Hygiène Sécurité Environnement Manpower développe son activité dans ce domaine. Que vous recherchiez des postes en CDD ou CDI sur le bassin sud du Bas-Rhin : Strasbourg – Molsheim – Sélestat En tant que : • Technicien de maintenance H/F • Électromécanicien H/F • Technicien ou Ingénieur Bureau d’études H/F • Technicien ou Ingénieur QHSE H/F ___________________________________

Agence STRASBOURG PONT MATTHIS 67000 Strasbourg

