A la recherche d’une nouvelle Terre Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

A la recherche d’une nouvelle Terre Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire jeudi 23 octobre 2025.

A la recherche d’une nouvelle Terre

Centre Astronomie 748 route du centre astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 11 – 11 – EUR

4-16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-11-01 15:30:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-31 2025-11-01

Scéance de planétarium Celeste, une fillette de huit ans, lutte contre le sommeil dans sa chambre pleine de livres et maquettes scientifiques, jusqu’à ce qu’elle reçoive la visite imprévue de Moon, une petite étincelle venue d’une étoile lointaine.

.

Centre Astronomie 748 route du centre astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com

English :

Planetarium show: Celeste, an eight-year-old girl, fights sleep in her room full of scientific books and models, until she receives an unexpected visit from Moon, a little « spark » from a distant star.

German :

Planetariumssitzung: Die achtjährige Celeste kämpft in ihrem Zimmer voller wissenschaftlicher Bücher und Modelle gegen den Schlaf an, bis sie unerwartet Besuch von Moon bekommt, einem kleinen « Funken » von einem fernen Stern.

Italiano :

Spettacolo planetario: Celeste, una bambina di otto anni, fatica a dormire nella sua stanza piena di libri e modelli scientifici, finché non riceve la visita inaspettata di Luna, una piccola « scintilla » proveniente da una stella lontana.

Espanol :

Planetario: Celeste, una niña de ocho años, lucha por dormir en su habitación llena de libros y maquetas científicas, hasta que recibe la inesperada visita de Luna, una pequeña « chispa » procedente de una estrella lejana.

L’événement A la recherche d’une nouvelle Terre Saint-Michel-l’Observatoire a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon