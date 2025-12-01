À la reconquête de la Nuit CAUTERETS Cauterets

À la reconquête de la Nuit

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 17:30:00

fin : 2025-12-30 18:30:00

2025-12-30

Conférence animée par Sarah Abellan, Chargée de mission UNESCO et réserve de ciel étoilé

Privés d’étoiles, avons-nous perdu un peu de notre lien au monde ?

Plongez au cœur de la nuit pour en découvrir les richesses insoupçonnées un patrimoine naturel, culturel et sensoriel à préserver.

Cette rencontre invite à redécouvrir la nuit comme un espace de vie, d’émerveillement et de biodiversité.

De l’observatoire du Pic du Midi aux villages pyrénéens, Sarah Abellan raconte comment la protection du ciel étoilé devient un véritable projet de territoire avec la création, en 2013, de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE)du Pic du Midi une aventure collective et poétique vers une autre façon d’habiter la nuit, pour renouer le lien entre les humains, les étoiles et la biodiversité de notre environnement nocturne haut-pyrénéen.

Gratuit-dans la limite des places disponible .

English :

Conference hosted by Sarah Abellan, UNESCO and Dark Sky Reserve project manager

Deprived of the stars, have we lost some of our connection to the world?

Dive into the heart of the night to discover its unsuspected riches: a natural, cultural and sensory heritage to be preserved.

This encounter invites you to rediscover the night as a place of life, wonder and biodiversity.

From the Pic du Midi observatory to the villages of the Pyrenees, Sarah Abellan recounts how the protection of the starry sky became a veritable regional project with the creation, in 2013, of the Pic du Midi International Dark Sky Reserve (RICE): a collective and poetic adventure towards a different way of inhabiting the night, to renew the link between humans, the stars and the biodiversity of our high Pyrenean nocturnal environment.

