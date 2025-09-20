A la (re)découverte de la bibliothèque et du salon de lecture Bibliothèque Henri Queffélec La Baule-Escoublac

A la (re)découverte de la bibliothèque et du salon de lecture Bibliothèque Henri Queffélec La Baule-Escoublac samedi 20 septembre 2025.

A la (re)découverte de la bibliothèque et du salon de lecture Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Bibliothèque Henri Queffélec Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Remontez le temps dans ce bâtiment de la fin du XIXe siècle qui a connu une histoire mouvementée et dont le remarquable salon de lecture (tout en boiseries) vous livrera peut-être ses secrets. Après la visite guidée vous pourrez rencontrer Pascal Bouchard, maître verrier qui a réhabilité les fenêtres du salon de lecture et qui animera une démonstration sur l’art du vitrail.

Bibliothèque Henri Queffélec 181 Avenue De Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02-40-24-18-81 https://bibliotheque.labaule.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

©Mairie de La Baule