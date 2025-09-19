À la (re)découverte de Léon Bourgeois Archives départementales de la Marne – Centre de Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:20:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion du centenaire de la mort de l’illustre homme politique Léon Bourgeois, l’exposition éponyme vous plonge dans la carrière politique du prix Nobel de la paix en 1920.

Les Archives de la Marne sont la mémoire du département. Service du Conseil départemental, elles conservent un fonds documentaire de 32 km linéaires d'archives, datant du Xe siècle à nos jours : chartes, registres paroissiaux ou d'état civil, dossiers administratifs et de procédures judiciaires, mais aussi fonds privés, documents figurés (estampes, affiches, cartes postales, photographies…), ouvrages et périodiques locaux — et bien d'autres encore à découvrir ou redécouvrir.

Le service départemental d'archives, créé en 1797 à Châlons-en-Champagne, s'installe en 1866 dans un bâtiment neuf, construit spécifiquement pour cette mission par l'architecte Eugène Collin, en face de la préfecture. Il s'agit d'ailleurs de l'un des premiers édifices construits en France pour abriter des archives !

Le service départemental d’archives, créé en 1797 à Châlons-en-Champagne, s’installe en 1866 dans un bâtiment neuf, construit spécifiquement pour cette mission par l’architecte Eugène Collin, en face de la préfecture. Il s’agit d’ailleurs de l’un des premiers édifices construits en France pour abriter des archives !

Depuis cette date, l’édifice a régulièrement fait l’objet de travaux, d’extensions et de rénovations. En effet, les collections des Archives de la Marne n’ont cessé de s’accroître, nécessitant périodiquement des espaces supplémentaires. Certains aménagements ont également permis d’améliorer le travail des archivistes ainsi que l’accueil du public.

