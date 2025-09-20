À la redécouverte du cloître oublié Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne

À la redécouverte du cloître oublié Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Lors d’une visite complète découvrez les secrets du cloître disparu de Notre-Dame-en-Vaux. Une médiatrice vous raconte l’histoire du cloître, de sa construction au XIIᵉ siècle à sa destruction, puis à sa redécouverte grâce à l’archéologie.

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Rue Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Accolé à la façade nord de l’église de Notre-Dame-en-Vaux, monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le cloître a été édifié dans les années 1170-80.

Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l’oubli pendant deux siècles.

Les fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976 permettent de mettre au jour les trois quarts des éléments du cloître.

Elles révèlent un édifice d’une exceptionnelle richesse iconographique et d’une grande somptuosité décorative qui constitue un monument majeur de l’histoire de la sculpture à cette époque de transition entre Roman et Gothique. Parking place Godart, entrée par la rue Nicolas Durand.

© Martin P