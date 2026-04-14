A la (re)découverte du Titelberg !, Maison du Savoir (Université du Luxembourg), Esch-sur-Alzette

A la (re)découverte du Titelberg ! Samedi 13 juin, 18h30 Maison du Savoir (Université du Luxembourg) Canton Esch-sur-Alzette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:30:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

C’est bien connu, le patrimoine local fait tellement partie de notre quotidien que nous avons tendance à l’ignorer pour réserver notre curiosité à l’exotisme. Le Titelberg situé dans la commune de Pétange ne fait pas exception : peu de Luxembourgeois savent qu’il s’agit d’un site archéologique qui apporte une contribution importante à la connaissance et à la compréhension du monde gaulois dans les décennies qui ont immédiatement précédé et suivi la conquête romaine. La présentation de Catherine Gaeng va exposer les grandes lignes et les résultats principaux de cinquante ans de recherche.

Université du Luxembourg – Maison du Savoir

Auditoire 3.330

Maison du Savoir (Université du Luxembourg) 4365 Belval Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 4365 Belval Canton Esch-sur-Alzette

Conférence avec Catherine Gaeng

© I. Hadzhipektov