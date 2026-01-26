A la renconbtre d’un apiculteur ! Miellerie Bee Flora Saint-Alban

A la renconbtre d’un apiculteur !

Miellerie Bee Flora 49 Chemin Romain Saint-Alban Côtes-d'Armor

Bientôt le printemps ! Quand les arbres fleurissent, les abeilles s’éveillent.

Venez rencontrer Philippe, apiculteur passionné.

Au programme

– L’organisation et le fonctionnement d’une colonie d’abeille

– La récolte et l’extraction de miel

– Une dégustation de différents produits de la ruche

Et aussi…

Possibilité d’acheter les miels Bee’Flora, certifiés Les Miels de Bretagne

Sur réservation. Trois créneaux horaires disponibles 10h30, 14h et 16h. .

Miellerie Bee Flora 49 Chemin Romain Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 65 22 28

