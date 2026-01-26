A la renconbtre d’un apiculteur ! Miellerie Bee Flora Saint-Alban
A la renconbtre d’un apiculteur ! Miellerie Bee Flora Saint-Alban mercredi 25 février 2026.
A la renconbtre d’un apiculteur !
Miellerie Bee Flora 49 Chemin Romain Saint-Alban
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Bientôt le printemps ! Quand les arbres fleurissent, les abeilles s’éveillent.
Venez rencontrer Philippe, apiculteur passionné.
Au programme
– L’organisation et le fonctionnement d’une colonie d’abeille
– La récolte et l’extraction de miel
– Une dégustation de différents produits de la ruche
Et aussi…
Possibilité d’acheter les miels Bee’Flora, certifiés Les Miels de Bretagne
Sur réservation. Trois créneaux horaires disponibles 10h30, 14h et 16h. .
Miellerie Bee Flora 49 Chemin Romain Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 50 65 22 28
