A la renconte d’un auteur Saint-Benoît-du-Sault jeudi 4 septembre 2025.
4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault Indre
Gratuit
Gratuit
Début : Jeudi 2025-09-04 18:00:00
Début : Jeudi 2025-09-04 18:00:00
fin : 2025-09-04
Date(s) :
2025-09-04
Poète et chansonnier Alain Gaba.
Poète et chansonnier Alain Gaba vous emmène dans une vie riche d’expérience à travers une démarche autobiographique. .
4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44
English :
Poet and songwriter Alain Gaba.
German :
Dichter und Liedermacher Alain Gaba.
Italiano :
Poeta e cantautore Alain Gaba.
Espanol :
El poeta y compositor Alain Gaba.
