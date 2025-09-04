A la renconte d’un auteur Saint-Benoît-du-Sault

A la renconte d’un auteur Saint-Benoît-du-Sault jeudi 4 septembre 2025.

A la renconte d’un auteur

4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-04 18:00:00
fin : 2025-09-04

Date(s) :
2025-09-04

Poète et chansonnier Alain Gaba.
Poète et chansonnier Alain Gaba vous emmène dans une vie riche d’expérience à travers une démarche autobiographique.   .

4 rue Grande Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 51 44 

English :

Poet and songwriter Alain Gaba.

German :

Dichter und Liedermacher Alain Gaba.

Italiano :

Poeta e cantautore Alain Gaba.

Espanol :

El poeta y compositor Alain Gaba.

L’événement A la renconte d’un auteur Saint-Benoît-du-Sault a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Brenne