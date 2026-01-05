A la rencontre d’Aline Le Guluche Châtellerault

A la rencontre d’Aline Le Guluche

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Aline Le Guluche faisait partie des 76 millions de femmes qui ne savent ni lire ni écrire à travers le monde. Elle a eu un jour le courage de réapprendre à lire et à écrire à l’âge de 50 ans. Depuis, elle est devenue une figure de la lutte contre l’illettrisme. Elle nous livrera une véritable leçon de persévérance et de résilience à travers son parcours. Comment surmonter ses peurs ? Comment aller au-delà des barrières qu’on se met à soi-même ? Comment trouver sa place dans la société ? Elle nous parlera aussi de son combat et son engagement pour sensibiliser chacun à la cause de l’illétrisme.

Rencontre animée par Marie Michaud, animatrice littéraire. .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

