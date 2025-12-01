A la rencontre de 12 chefs d’œuvre Salle intercommunale de Domfaing Domfaing

A la rencontre de 12 chefs d’œuvre

Salle intercommunale de Domfaing Place de l’église Domfaing Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La commune de Vervezelle vous invite à découvrir ou redécouvrir 12 chefs d’œuvre en vous plongeant dans l’histoire de l’art.

De la majestueuse Vague de Hokusai à l’intense Cri de Munch, en passant par l’Autoportrait de Van Gogh et les Nymphéas de Monet, découvrez les récits captivants et les secrets qui se cachent derrières ces œuvres emblématiques.

Un voyage aux quatre coins du monde à la rencontre d’œuvres qui ont marqué l’histoire.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle intercommunale de Domfaing Place de l’église Domfaing 88600 Vosges Grand Est +33 7 79 82 02 13

English :

The commune of Vervezelle invites you to discover or rediscover 12 masterpieces by immersing yourself in the history of art.

From Hokusai’s majestic Wave to Munch’s intense Scream, from Van Gogh’s Self-Portrait to Monet’s Water Lilies, discover the captivating stories and secrets behind these iconic works.

A journey to the four corners of the world to meet works that have left their mark on history.

Free admission.

L’événement A la rencontre de 12 chefs d’œuvre Domfaing a été mis à jour le 2025-12-02 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES