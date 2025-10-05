À la rencontre de ……. Bibliothèque municipale Peujard

À la rencontre de ……. Bibliothèque municipale Peujard dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

Séance de dédicaces, lectures, papotages avec Laure Gaubron-Houssière.

Auteure spécialisée dans l’écriture de nouvelles.

Bibliothèque municipale 7 PLACE JEAN JAURES 33240 Peujard Peujard 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557940225

Biblis en folie 2025

Bibliothèque de Peujard