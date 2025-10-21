A la rencontre de la faune Ohnenheim

A la rencontre de la faune Ohnenheim mardi 21 octobre 2025.

A la rencontre de la faune

Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

Date(s) :

2025-10-21

Apprenez à repérer les lieux de vie des animaux sauvages et à reconnaître les signes discrets de leurs présence.

Nids, terriers, cavités ? Apprenez à repérer les lieux de vie des animaux sauvages et à reconnaître les signes discrets de leur présence. .

Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 11 30

English :

Learn to spot where wild animals live and recognize the subtle signs of their presence.

German :

Lernen Sie, die Lebensräume von Wildtieren aufzuspüren und die unauffälligen Zeichen ihrer Anwesenheit zu erkennen.

Italiano :

Imparate a individuare i luoghi in cui vivono gli animali selvatici e a riconoscere i segni discreti della loro presenza.

Espanol :

Aprenda a detectar dónde viven los animales salvajes y a reconocer las discretas señales de su presencia.

L’événement A la rencontre de la faune Ohnenheim a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Grand Ried