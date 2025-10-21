A la rencontre de la faune Ohnenheim
A la rencontre de la faune Ohnenheim mardi 21 octobre 2025.
A la rencontre de la faune
Ohnenheim Bas-Rhin
Apprenez à repérer les lieux de vie des animaux sauvages et à reconnaître les signes discrets de leurs présence.
Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 11 30
English :
Learn to spot where wild animals live and recognize the subtle signs of their presence.
German :
Lernen Sie, die Lebensräume von Wildtieren aufzuspüren und die unauffälligen Zeichen ihrer Anwesenheit zu erkennen.
Italiano :
Imparate a individuare i luoghi in cui vivono gli animali selvatici e a riconoscere i segni discreti della loro presenza.
Espanol :
Aprenda a detectar dónde viven los animales salvajes y a reconocer las discretas señales de su presencia.
