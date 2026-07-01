A la rencontre de la Ferme Serbielle Angous
jeudi 16 juillet 2026 · Angous
Informations pratiques
Angous
A la rencontre de la Ferme Serbielle
Maison Serbielle Angous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
En mini-bus (8 places), partez à la découverte de la ferme Serbielle !
Avec Michel ou Benat, découvrez les productions de la ferme et participez aux activités du quotidien. Entre cochons, poules, transformation des produits et échanges sur l’agropastoralisme, la biodiversité et les soins naturels, vivez un moment convivial au cœur de la nature. .
Maison Serbielle Angous 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr
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English : A la rencontre de la Ferme Serbielle
L’événement A la rencontre de la Ferme Serbielle Angous a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Béarn des Gaves