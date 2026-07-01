Informations pratiques

Angous

A la rencontre de la Ferme Serbielle

Maison Serbielle Angous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

En mini-bus (8 places), partez à la découverte de la ferme Serbielle !

Avec Michel ou Benat, découvrez les productions de la ferme et participez aux activités du quotidien. Entre cochons, poules, transformation des produits et échanges sur l’agropastoralisme, la biodiversité et les soins naturels, vivez un moment convivial au cœur de la nature. .

Maison Serbielle Angous 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 66 18 16 contact@etre-pyreneesatlantiques.fr

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English : A la rencontre de la Ferme Serbielle

L’événement A la rencontre de la Ferme Serbielle Angous a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Béarn des Gaves