A la rencontre de … La Ferté-Bernard dimanche 15 février 2026.

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-02-15 16:00:00
2026-02-15

Rencontre avec Ary Ohayon. Pour tout public Entrée libre.   .

Le BienVelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire   cafeassolfb@gmail.com

