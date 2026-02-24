A la rencontre de la Reine de Pologne Prye La Fermeté

A la rencontre de la Reine de Pologne

Prye Château de Prye La Fermeté Nièvre

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Pour mieux connaître Marysienka, nivernaise d’exception Monsieur et Madame Matthieu Joulie, propriétaires du Château des Bordes, et le Marquis et Marquise du Bourg de Bozas, propriétaires du château de Prye, organisent une cinquième édition ‘A la Rencontre de la Reine de Pologne’.

A l’époque des reines de Pologne issues de la noblesse nivernaise, Nevers était un duché important où Louise-Marie de Gonzague (reine de Pologne de 1645 à 1667) et Marie-Casimire de La Grange d’Arquian (reine de Pologne de 1645 à 1696) ont laissé leur empreinte.

Vous irez à pied à la découverte des monuments de Nevers qui sont étroitement liés à ces deux femmes nivernaises au destin exceptionnel pour vous donner un aperçu de Nevers tel qu’elles l’ont connu.

L’après-midi sera abordé la correspondance passionnée de Jean Sobieski et Marie Casimire et son voyage à Rome après la mort de son mari.

Evoqué lors de la 3ème édition les organisateurs vous lancent le défi de confectionner le gâteau ‘Marysienka’ et de l’apporter pour la dégustation. Un prix est réservé pour le meilleur résultat. (CF site Internet)

9h30 RDV à la Promenade des Remparts

10h -12h Visite -promenade ‘Nevers au temps des Reines de Pologne’

12h15/30 Départ au château de Prye

13h Déjeuner à Prye suivi de deux thématiques abordés par Françoise et Magdalena

14h30 (45 ‘) La correspondance de Jean Sobieski et Marie-Casimire

15h30 L’expédition et séjour de la reine Marie Casimire Sobieska, veuve, à Rome

16h15 Goûter dégustation du gâteau ‘Marysienka’

17h Fin de la journée

Date limite des inscriptions samedi 4 avril 2026

Tarifs

– 65€ pour toute la journée pour les non-adhérents

– 45€ pour les adhérents de l’AACEPP (Association des Amis du Château, Ecuries et Parc de Prye) et pour les adhérents de l’Association des amis du château des Bordes

– Possibilité de ne s’inscrire qu’à la visite du matin 10€/personne (5€/adhérent)

– Déjeuner à Prye (uniquement combinable avec le matin ou l’après-midi) 35€/personne

– Possibilité de ne s’inscrire qu’aux conférences l’après-midi 10€/personne (5€/adhérent)

– Lors de votre inscritpion précisez si vous vous inscrivez au concours du gateau ‘Marysienka’

Règlement

Par chèque à l’ordre de l’AACEPP, Château de Prye, 58160 La Fermeté

Contact 06 25 10 19 86 (Magdalena du Bourg de Bozas)

ou

Par chèque à l’ordre de l’Association des Amis du Château des Bordes, rue de la Grande Vanne, 58130 Urzy

Contact 06 67 47 19 01 (Françoise Joulie) .

Prye Château de Prye La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 10 19 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la rencontre de la Reine de Pologne

L’événement A la rencontre de la Reine de Pologne La Fermeté a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Sud Nivernais