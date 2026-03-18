À la rencontre de la tourbière Villepail
À la rencontre de la tourbière Villepail samedi 9 mai 2026.
À la rencontre de la tourbière
Villepail Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Découvrir les tourbières
Découvrez comment se forme une tourbière. Cette zone humide caractéristique abrite une faune et une flore particulières et regorge de secrets.
2 km aller-retour. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés.
Inscription auprès de l’Étinbulle .
Villepail 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 23 47 57
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English :
Discover peat bogs
L’événement À la rencontre de la tourbière Villepail a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53