À la rencontre de la tourbière

Villepail Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découvrir les tourbières

Découvrez comment se forme une tourbière. Cette zone humide caractéristique abrite une faune et une flore particulières et regorge de secrets.

2 km aller-retour. Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés.

Inscription auprès de l’Étinbulle .

Villepail 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 23 47 57

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English :

Discover peat bogs

L’événement À la rencontre de la tourbière Villepail a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53