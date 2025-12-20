A la rencontre de la vie de l’étang La Ferté-Bernard
A la rencontre de la vie de l’étang La Ferté-Bernard dimanche 26 avril 2026.
A la rencontre de la vie de l’étang
Espace Naturel Sensible La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 12:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Au cours de cette balade, vous rencontrerez les multiples facettes de l’étang. De curieuses caractéristiques sont à découvrir. Bottes obligatoires.
Réservations MFR 02.43.93.60.89 ou Office de Tourisme 02.43.71.21.21
Paiement à la réservation 2€/personne .
Espace Naturel Sensible La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
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L’événement A la rencontre de la vie de l’étang La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-13 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude