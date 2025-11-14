À la rencontre de l’art : Cézanne Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

À la rencontre de l’art : Cézanne Vendredi 14 novembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre

2025 est l’année Cézanne, au moins à Aix-en-Provence, à travers une série d’évènements qui ravivent l’intérêt pour son œuvre. C’est en voulant peut-être « faire du Poussin sur nature », ou encore de la peinture « couillarde », que Cézanne a ouvert la voie à la peinture moderne.

Plus ou moins associé aux impressionnistes à ses débuts, ou aux refusés des salons, Cézanne est un forcené de peinture, un bougon quelque peu provocateur et très indépendant.

Son héritage est d’une importance capitale dans le développement de la peinture moderne en général, cubiste en particulier. Diaporama général et retour sur cette œuvre controversée et encore mal comprise.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Redécouvrez Cézanne, le peintre rebelle d’Aix-en-Provence, dont l’audace a bouleversé la peinture moderne. art découverte

