À la rencontre de l’art : George de La Tour, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

À la rencontre de l’art : George de La Tour Vendredi 20 février, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026, le musée Jacquemart-André a mis à l’honneur le peintre Georges de La Tour, connu pour ses scènes intimistes et ses clairs-obscurs d’une grande intensité.

Une occasion unique d’accéder à l’œuvre de cet artiste à la production restreinte et peu exposée. Bien qu’aucun voyage en Italie ne soit attesté, Georges de La Tour est influencé par Caravage, dont le style rayonne alors dans toute l’Europe. Inspiré par le caravagisme hollandais et lorrain, il développe une interprétation personnelle et audacieuse du clair-obscur qui fait toute son originalité. Ses tableaux se distinguent notamment par un réalisme et des compositions sobres, qui contrastent avec l’intensité dramatique des toiles caravagistes italiennes.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr »}]

Cette rencontre propose un temps d’échange et de découverte autour de l’œuvre de Georges de La Tour, grand peintre français du XVIIᵉ siècle. art découverte

