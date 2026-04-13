À la rencontre de l’art : Hokusai, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

À la rencontre de l’art : Hokusai Vendredi 17 avril, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

Katsushika Hokusai (1760-1849), spécialiste de l’ukiyo-e, surnommé Gakyōjin, littéralement « vieux fou de dessin ».

Son œuvre est immense, abondamment reproduite de nos jours (« La vague » notamment) et elle a influencé Gauguin, Van Gogh, Monet, Sisley et plus généralement tout le mouvement dit du « japonisme ».

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Une projection à la rencontre du plus célèbre artiste japonais

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles / Hokusaï