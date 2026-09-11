A la rencontre de l’association Bouclier Bleu France, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon

Informations pratiques

A la rencontre de l’association Bouclier Bleu France Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Bouclier Bleu France est une association engagée dans la protection du patrimoine culturel en période de crise. Elle œuvre à la sensibilisation, à l’information et à la formation de tous les publics aux enjeux de préservation du patrimoine, tout en accompagnant les actions de prévention, de préparation et d’intervention d’urgence face aux risques naturels, technologiques ou liés aux conflits.

À l’occasion de cette rencontre, Morgane Didier, restauratrice du patrimoine et membre active de l’association, vous accueillera sur un stand dédié. Elle vous présentera les missions du Bouclier Bleu, ses modes d’action et ses projets actuels, tout en répondant à vos questions sur les enjeux contemporains de la sauvegarde du patrimoine culturel.

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 34 Rue Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33472353500 https://archives.rhone.fr https://www.instagram.com/archives_rhone_metropole/ Les “archives” sont l’ensemble des documents produits ou reçus par une personne ou un organisme dans le cadre de son activité.

Ces documents peuvent être sur papier, mais il peut aussi s’agir de fichiers informatiques sur un ordinateur, de films ou de photographies… Ils sont établis pour garder une trace ou faire preuve pendant un certain temps, mais ils présentent aussi souvent un intérêt historique.

Les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon sont compétentes pour les archives des collectivités, des administrations et des juridictions produites sur le territoire du département et de la métropole. Elles s’intéressent aussi à certaines archives privées. Elles ont quatre missions essentielles : collecter, classer, conserver et communiquer. Métro : ligne B – arrêt Gare Part-Dieu et ligne D – arrêt Sans souci ou Garibaldi. Tramway : ligne T4 – arrêt Archives départementales. Bus : ligne 25, C11 et C13 – arrêt La Villette, ligne C7 – arrêt Félix Faure-Vivier merle. Vélo’v : Kimmerling / Faure.

Bouclier Bleu France est une association engagée dans la protection du patrimoine culturel en période de crise. Elle œuvre à la sensibilisation, à l’information et à la formation de tous les publics …

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