à la rencontre de l’ours polaire espace denfert rochereau Decize

à la rencontre de l’ours polaire Lundi 17 novembre, 18h00 espace denfert rochereau Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T18:00:00 – 2025-11-17T20:00:00

Fin : 2025-11-17T18:00:00 – 2025-11-17T20:00:00

Bruno Guégan est avant tout un naturaliste de terrain. Il arpente les régions polaires depuis plus de 40 ans, accompagnant plus de 80 expéditions, essentiellement en Arctique, mais aussi en Antarctique. Une expédition en région polaire est un moment intensément hors du temps. L’isolement, l’attente de meilleures conditions climatiques, la coopération avec les scientifiques de l’équipe et l’observation ont permis à la curiosité naturelle de Bruno Guégan d’étendre ses connaissances ornithologiques à des domaines complémentaires. Fort de ces expériences hors normes, il partage très volontiers son savoir sur l’adaptation des peuples, la géologie et la paléoarchéologie du Grand Nord.

espace denfert rochereau denfert rochereau decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

par Bruno Guégan