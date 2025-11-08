A la rencontre de notre terroir Dorlisheim

A la rencontre de notre terroir Dorlisheim samedi 8 novembre 2025.

1 Faubourg des Vosges Dorlisheim Bas-Rhin

Marché du terroir organisé au cœur du domaine Rapp en présence de nombreux vignerons, producteurs, artisans et artistes. Venez échanger avec eux, déguster leurs produits et passer un bon moment en famille et entre amis. Sur place, vous pourrez déguster des tartes flambées, des assiettes du terroir, des huîtres, des gaufres salées et sucrées, des pâtisseries et bien entendu de nombreux vins en direct des producteurs. .

1 Faubourg des Vosges Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 28 43 contact@vinsrapp.com

English :

Local market organized in the heart of Domaine Rapp, with numerous winegrowers, producers, craftsmen and artists.

German :

Regionalmarkt im Herzen des Weinguts Rapp mit zahlreichen Winzern, Produzenten, Handwerkern und Künstlern.

Italiano :

Mercato locale organizzato nel cuore della tenuta Rapp, con una serie di viticoltori, produttori, artigiani e artisti.

Espanol :

Mercado local organizado en el corazón de la finca Rapp, con multitud de viticultores, productores, artesanos y artistas.

L’événement A la rencontre de notre terroir Dorlisheim a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig