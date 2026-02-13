A la rencontre de Ramin Mazahr Auditorium du conservatoire Lannion

A la rencontre de Ramin Mazahr

Auditorium du conservatoire 5 Allée du Palais de Justice Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

2026-03-07

Immersion musicale avec SiiAnn et poésie persane de Ramin Mazhar, qui porte cette autre voix de l’Afghanistan, libre, humaniste, féministe. .

