A la rencontre de Saint Nicolas Cernay

A la rencontre de Saint Nicolas
Place de la Victoire Cernay Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Saint-Nicolas donne rendez-vous aux petits et aux grands pour aller à sa rencontre. Distribution gratuite de manalas, possibilité de faire des photos avec Saint-Nicolas, de confier des dessins… Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! .
Place de la Victoire Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 60 23 81
English :
St. Nicholas invites young and old to meet him. Distribution of manalas, possibility to take pictures with Saint Nicholas, to entrust drawings…
German :
Saint-Nicolas lädt Groß und Klein dazu ein, sich mit ihm zu treffen. Verteilung von Manalas, Möglichkeit, Fotos mit Saint-Nicolas zu machen, Zeichnungen anzuvertrauen…
Italiano :
San Nicola invita grandi e piccini a incontrarlo. Verranno distribuiti manali, si potranno fare foto con San Nicola, si potranno presentare disegni…
Espanol :
San Nicolás invita a grandes y pequeños a conocerlo. Se repartirán manalas, se podrán hacer fotos con San Nicolás, se podrán presentar dibujos…
