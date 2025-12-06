A la rencontre de Saint Nicolas

Place de la Victoire Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Saint-Nicolas donne rendez-vous aux petits et aux grands pour aller à sa rencontre. Distribution gratuite de manalas, possibilité de faire des photos avec Saint-Nicolas, de confier des dessins… Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! .

Place de la Victoire Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 43 60 23 81

English :

St. Nicholas invites young and old to meet him. Distribution of manalas, possibility to take pictures with Saint Nicholas, to entrust drawings…

German :

Saint-Nicolas lädt Groß und Klein dazu ein, sich mit ihm zu treffen. Verteilung von Manalas, Möglichkeit, Fotos mit Saint-Nicolas zu machen, Zeichnungen anzuvertrauen…

Italiano :

San Nicola invita grandi e piccini a incontrarlo. Verranno distribuiti manali, si potranno fare foto con San Nicola, si potranno presentare disegni…

Espanol :

San Nicolás invita a grandes y pequeños a conocerlo. Se repartirán manalas, se podrán hacer fotos con San Nicolás, se podrán presentar dibujos…

L’événement A la rencontre de Saint Nicolas Cernay a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay