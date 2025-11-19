À la rencontre de Soliman Haraïri Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris
À la rencontre de Soliman Haraïri Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris mercredi 19 novembre 2025.
Un temps oublié, son parcours est pourtant remarquable : bibliophile ayant rassemblé une collection exceptionnelle et passeur entre sciences européennes et arabes, il fut nommé en 1871 parmi les quatre premiers répétiteurs de l’École des langues orientales vivantes.
Mahdi Abdeljaouad et Pierre Ageron ont ﬁnement étudié ses archives : spécialistes de l’histoire des mathématiques arabes, ils se sont d’abord intéressé à son œuvre de traducteur d’ouvrages de mathématiques, avant d’élargir leur champ de recherches à l’ensemble de ses activités.
18h : présentation du corpus Haraïri conservé à la BULAC
19h : conférence
La ﬁgure de Soliman Haraïri a été redécouverte grâce aux archives conservées par la BULAC.
de 18h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 65, rue des Grands Moulins 75013 Paris
https://www.bulac.fr/la-rencontre-de-sulayman-al-harairi