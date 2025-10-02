À la rencontre de Stefan Hornbach Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire

À la rencontre de Stefan Hornbach

Prieuré, cellier
La Charité-sur-Loire

jeudi 2 octobre 2025

Prieuré, cellier 8 Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Gratuit

18:00:00

19:30:00

2025-10-02

Pour la 5ème année, la Cité du Mot accueille ce mois-ci un auteur allemand en résidence dans le cadre du jumelage entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et le land de Rhénanie-Palatinat.

En plus de profiter de l’environnement exceptionnel des bords de Loire et de La Charité, le dramaturge et romancier, Stefan Hornbach se concentrera sur l’écriture de son nouveau roman. .

