À la rencontre de Stefan Hornbach Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire
À la rencontre de Stefan Hornbach Prieuré, cellier La Charité-sur-Loire jeudi 2 octobre 2025.
À la rencontre de Stefan Hornbach
Prieuré, cellier 8 Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:00:00
fin : 2025-10-02 19:30:00
Date(s) :
2025-10-02
Pour la 5ème année, la Cité du Mot accueille ce mois-ci un auteur allemand en résidence dans le cadre du jumelage entre la Région Bourgogne-Franche-Comté et le land de Rhénanie-Palatinat.
En plus de profiter de l’environnement exceptionnel des bords de Loire et de La Charité, le dramaturge et romancier, Stefan Hornbach se concentrera sur l’écriture de son nouveau roman. .
Prieuré, cellier 8 Cour du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
English : À la rencontre de Stefan Hornbach
German : À la rencontre de Stefan Hornbach
Italiano :
Espanol :
L’événement À la rencontre de Stefan Hornbach La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)