À la rencontre de Thérèse Neveu, notre « belle santonnière »

Mardi 21 octobre 2025 de 15h à 17h.

Jeudi 23 octobre 2025 de 10h à 12h.

Mardi 28 octobre 2025 de 15h à 17h.

Jeudi 30 octobre 2025 de 10h à 12h.

Cour de Clastre Atelier Thérèse Neveu – Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône

Venez retrouver la mémoire de l’art santonnier en la personne de Thérèse Neveu. L’exposition est présentée par son arrière-petite-fille, Sylvie Neveu-Prigent.

Thérèse Neveu est une figure qui a marqué les aubagnais de son temps.

Sa notoriété fait la renommée de la ville d’Aubagne dans le domaine du santon.

Son arrière-petite-fille, Sylvie Neveu-Prigent, qui a travaillé à l’atelier, vous fera découvrir son œuvre.

Elle vous racontera la vie de cette femme qui se consacra à l’art santonnier.

Née dans une famille de céramistes, elle était la sœur de Louis Sicard, un aubagnais qui fut le créateur de la cigale en céramique. Thérèse Neveu, habituée à l’argile, façonna alors des santons de toute beauté. La magie de ses dons fit qu’elle donna à cet art un élan créateur. L’art santonnier lui doit beaucoup !

Venez découvrir l’histoire de ces ateliers ainsi que l’exposition aux Ateliers Thérèse Neveu. .

Cour de Clastre Atelier Thérèse Neveu – Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

Come and rediscover the memory of santon-making in the person of Thérèse Neveu. The exhibition is presented by her great-granddaughter, Sylvie Neveu-Prigent.

German :

Treffen Sie sich mit der Erinnerung an die Kunst der Krippenfigurenherstellung in der Person von Thérèse Neveu. Die Ausstellung wird von ihrer Urenkelin Sylvie Neveu-Prigent präsentiert.

Italiano :

Venite a riscoprire la memoria della fabbricazione del santone nella persona di Thérèse Neveu. La mostra è presentata dalla pronipote Sylvie Neveu-Prigent.

Espanol :

Venga a redescubrir la memoria de la santonería en la persona de Thérèse Neveu. La exposición está presentada por su bisnieta, Sylvie Neveu-Prigent.

