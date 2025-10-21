À la rencontre de Thérèse Neveu, notre « belle santonnière » Cour de Clastre Aubagne
À la rencontre de Thérèse Neveu, notre « belle santonnière » Cour de Clastre Aubagne mardi 21 octobre 2025.
À la rencontre de Thérèse Neveu, notre « belle santonnière »
Mardi 21 octobre 2025 de 15h à 17h.
Visite toutes les 30 mn 15h / 15h30 / 16h / 16h30.
Jeudi 23 octobre 2025 de 10h à 12h.
Visite toutes les 30 mn 10h / 10h30 / 11h / 11h30.
Mardi 28 octobre 2025 de 15h à 17h.
Visite toutes les 30 mn 15h / 15h30 / 16h / 16h30.
Jeudi 30 octobre 2025 de 10h à 12h.
Visite toutes les 30 mn 10h / 10h30 / 11h / 11h30. Cour de Clastre Atelier Thérèse Neveu – Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30
Venez retrouver la mémoire de l’art santonnier en la personne de Thérèse Neveu. L’exposition est présentée par son arrière-petite-fille, Sylvie Neveu-Prigent.
Thérèse Neveu est une figure qui a marqué les aubagnais de son temps.
Sa notoriété fait la renommée de la ville d’Aubagne dans le domaine du santon.
Son arrière-petite-fille, Sylvie Neveu-Prigent, qui a travaillé à l’atelier, vous fera découvrir son œuvre.
Elle vous racontera la vie de cette femme qui se consacra à l’art santonnier.
Née dans une famille de céramistes, elle était la sœur de Louis Sicard, un aubagnais qui fut le créateur de la cigale en céramique. Thérèse Neveu, habituée à l’argile, façonna alors des santons de toute beauté. La magie de ses dons fit qu’elle donna à cet art un élan créateur. L’art santonnier lui doit beaucoup !
Venez découvrir l’histoire de ces ateliers ainsi que l’exposition aux Ateliers Thérèse Neveu. .
Cour de Clastre Atelier Thérèse Neveu – Petit Monde de Marcel Pagnol Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
English :
Come and rediscover the memory of santon-making in the person of Thérèse Neveu. The exhibition is presented by her great-granddaughter, Sylvie Neveu-Prigent.
German :
Treffen Sie sich mit der Erinnerung an die Kunst der Krippenfigurenherstellung in der Person von Thérèse Neveu. Die Ausstellung wird von ihrer Urenkelin Sylvie Neveu-Prigent präsentiert.
Italiano :
Venite a riscoprire la memoria della fabbricazione del santone nella persona di Thérèse Neveu. La mostra è presentata dalla pronipote Sylvie Neveu-Prigent.
Espanol :
Venga a redescubrir la memoria de la santonería en la persona de Thérèse Neveu. La exposición está presentada por su bisnieta, Sylvie Neveu-Prigent.
L’événement À la rencontre de Thérèse Neveu, notre « belle santonnière » Aubagne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile