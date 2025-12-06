À la rencontre de vos mascottes Centre-ville d’Istres Istres
À la rencontre de vos mascottes Centre-ville d’Istres Istres samedi 6 décembre 2025.
À la rencontre de vos mascottes
Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 17h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Véritable tradition populaire, le spectacle de Guignol entraîne petits et grands dans un univers plein d’humour et d’interactions. Haut des allées Jean-Jaurès.
Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 38 74 38
English :
A true folk tradition, the Guignol show draws young and old into a world full of humor and interaction. Top of the allées Jean-Jaurès.
L’événement À la rencontre de vos mascottes Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres