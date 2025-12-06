À la rencontre de vos mascottes Centre-ville d’Istres Istres

À la rencontre de vos mascottes

Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 17h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Véritable tradition populaire, le spectacle de Guignol entraîne petits et grands dans un univers plein d’humour et d’interactions. Haut des allées Jean-Jaurès.

.

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 38 74 38

English :

A true folk tradition, the Guignol show draws young and old into a world full of humor and interaction. Top of the allées Jean-Jaurès.

L’événement À la rencontre de vos mascottes Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres