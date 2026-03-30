A la rencontre des animaux de la ferme Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air
A la rencontre des animaux de la ferme Ferme de Jolie Fleur Péret-Bel-Air mercredi 1 avril 2026.
A la rencontre des animaux de la ferme
Ferme de Jolie Fleur 2 Lieu-dit La Fontenelle Péret-Bel-Air Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2028-02-17
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-27 2026-04-28
Venez découvrir les animaux de la ferme ! Sabine vous raconte leur histoire, comment ils naissent, ce qu’ils mangent.
Veaux, chèvres, brebis, lapins, cochons d’Inde… adorent les caresses, être nourris, câlinés…
Une visite interactive, 100% en contact des animaux, à réaliser en famille.
Toute l’année, sur réservation. Du lundi au vendredi.
Gratuit jusqu’à 2 ans. .
Ferme de Jolie Fleur 2 Lieu-dit La Fontenelle Péret-Bel-Air 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 04 61 31
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English : A la rencontre des animaux de la ferme
L’événement A la rencontre des animaux de la ferme Péret-Bel-Air a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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