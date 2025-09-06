À la rencontre des araignées Niort

48 Rue Rouget de Lisle Niort

Gratuit

Venez découvrir les araignées et leur mode de vie. Après une présentation en salle sur leur morphologie, taxonomie, biologie et écologie (10h30-12h30), nous irons les observer à partir de 13h30 dans le marais de Galuchet. Possibilité de venir à la journée (avec pique-nique tiré du sac) ou uniquement sur une partie.

10h30 et 13h30, 48 rue Rouget de Lisle, Niort

DSNE, A. Saintilan, alexis.saintilan@gmail.com, 06 18 32 73 00 .

+33 6 18 32 73 00 alexis.saintilan@gmail.com

