À la rencontre des araignées Niort

48 Rue Rouget de Lisle Niort Deux-Sèvres
Venez découvrir les araignées et leur mode de vie. Après une présentation en salle sur leur morphologie, taxonomie, biologie et écologie (10h30-12h30), nous irons les observer à partir de 13h30 dans le marais de Galuchet. Possibilité de venir à la journée (avec pique-nique tiré du sac) ou uniquement sur une partie.
10h30 et 13h30, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact
DSNE, A. Saintilan, alexis.saintilan@gmail.com, 06 18 32 73 00 .
48 Rue Rouget de Lisle Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 32 73 00 alexis.saintilan@gmail.com
